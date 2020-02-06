Antalya'nın Korkuteli ilçesi "mantarın başkenti" unvanını elinde bulunduruyor. Türkiye'deki mantar üretiminin yüzde 52'sini burası karşılıyor. Yılda ortalama 25 bin ton mantar üretiliyor. Üretilenler daha çok kültür mantarı. Ancak ilçede son yıllarda istiridye mantarı üretimi de revaçta.

Ziraat Yüksek Mühendisi Eda Önel, şapkalı kültür mantarına istinaden daha az işçiyle daha çok alanda üretim yapabildiklerini söyleyerek, "Pazarda şapkalı kültür mantarına göre daha yüksek oranla, ücretten alıcı buluyor" dedi.

"Güçlü bir antioksidan kaynağı"

İstiridye mantarı içerdiği protein ve lifli yapısı ile en çok tercih edilen besinler arasında. Önel, istiridye mantarının nelere iyi geldiğini anlattı.

"İltihaplanmadan tutun da, kalp rahatsızlıklarına kadar iyi geldiğini yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlarımız bulmuş. Güçlü bir antioksidan kaynağı."

"Zahmetsiz ve kolay bir iş"

Tarım ve Orman Bakanlığı da mantar üretimini destekliyor. Çiftçilere ciddi destekler veriliyor.

Üretici Zehra Gündüz, "İstiridye mantarından elde ettiğim gelirle, kendime bir ev, bir araba aldım. Bu işi severek yapıyorum. Bu iş çok zahmetsiz ve kolay bir iş. Bütün bayanların aile bütçesine katkı sağlamaları için rahatlıkla yapabileceği bir iş" dedi.

İstiridye mantarı 7 ila 9 liradan iç piyasaya sunuluyor.