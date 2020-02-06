Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tavukçuluk yapan 43 yaşındaki Sait Şahan'ın dükkanında günlük 5-10 kilogram tavuk artığı çıkıyor. O da biriktirdiği tavuk artıklarıyla köydeki sokak hayvanlarını besliyor.

"Hayvanlar da alıştı, gelme saatimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Korna sesiyle sağdan, soldan çıkıp arabayı karşılıyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Şahan, 8 yıl önce açtığı dükkanı sayesinde her gün sokak hayvanlarını beslediğini anlatarak, "İçimizde hayvan sevgisi var. İnşallah bütün insanlarda hayvan sevgisi olur. Özellikle kış günlerinde hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizim nasıl yemeye içmeye ihtiyacımız varsa hayvanların da var. Bütün insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sokaktaki 50 kediyi besliyor

Saraykent ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını da beslediğini belirten Şahan, şunları anlattı:

"Köyde yaklaşık 50 kedi, 15 köpek, Saraykent'te de 30-40 köpek besliyorum. Köpekler de dükkanın çevresinden ayrılmıyor. Köyde 50 kedi besliyorum ama bir kedim yok."