Çok Bulutlu -2.3ºC Ankara
Türkiye
AA 18.01.2026 09:25

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

Bolu Kar Yağışı Ulaşım
