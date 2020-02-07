Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle erken saatlerde kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı. Bingöl-Erzurum kara yolunun, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Karlıova-Erzurum arasındaki bölümünde karayolları ekipleri yoğun bir çalışma sürdürdü.

Ekiplerinin gayretleriyle yolda yeniden ulaşım sağlanabildi.