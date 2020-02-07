Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi sonrası kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle erken saatlerde kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı. Bingöl-Erzurum kara yolunun, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Karlıova-Erzurum arasındaki bölümünde karayolları ekipleri yoğun bir çalışma sürdürdü.
Ekiplerinin gayretleriyle yolda yeniden ulaşım sağlanabildi.
Etiketler: yoğun kar yağışı Tipi bingil-erzurum kara yoluSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 15:02
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