Konut satışında vatandaşları aldatmak isteyenlere denetimler yoğunlaştırıldı. Maketten ev satışı olarak bilinen ön ödemeli konut satışında sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketler denetlendi.

Vatandaşlar da başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere farklı kurumlara şikayetlerini iletti. Şikayetlerin sayısı son 5 yılda bini geçti.

Meclise 400 şikayet dilekçesi ulaştı

Ön ödemeli konut satışının mağdurları Türkiye Büyük Millet Meclisine de şikayet dilekçelerini gönderdi. Meclise, 2 bin kişinin imzaladığı 400 şikayet dilekçesi ulaştı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, firmaların teslim yükümlülüğü yerine getirmediği, resmi şekilde sözleşme yapmadıkları, sözleşmenin zorunlu yükümlülüklerine aykırı davrandıkları ya da teminat yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

5 yılda 38 firmaya 128 milyon lira ceza kesildi

Ön ödemeli konut satışında yaşanan sorunlar için Meclis'te kurulan alt komisyonda Ticaret bakanlığı yetkilileri söz aldı. İnceleme ve denetlemeler sonucunda 2019 yılında 8 şirkete 54 milyon lira ceza kesildiğini ifade etti. Son 5 yılda kesilen ceza ise çok daha fazla.

Bayram Uzunoğlan, hali hazırda 2015 yılından bu yana 38 firmaya yaklaşık 128 milyon liralık idari para cezasının uygulandığını belirtti.

36 ay içinde teslim edilmesi gerekiyor

Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışlarında müşterilerin haklarını da hatırlattı. Gerekçe göstermeden, 24 ay içinde sözleşmeler tek taraflı feshedilebiliyor. Sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içinde konutların teslim edilmesi gerekiyor.

