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Türkiye
İHA 17.04.2023 09:45

Eşyalarının çalındığını polisten öğrendiler

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir eve giren hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O sırada uykuda olan ev sakinleri, eşyalarının çalındığını polisten öğrendi.

Eşyalarının çalındığını polisten öğrendiler

İzmir’in Bergama ilçesinde ev sakinleri uykudayken eve giren hırsızlar, önlerine gelen ne varsa aldı. Hırsızlar evden çıktığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, ev sakinleri eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şoke oldu.

İzmir'de polis ekipleri, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen E.T. ve H.T'yi takibe aldı. İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve girdi.

Eşyalarının çalındığını polisten öğrendiler

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

O sırada uykuda olan ev sakinleri, hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrendi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Hırsızlık İzmir Polis
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