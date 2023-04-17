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Türkiye
TRT Haber 17.04.2023 07:26

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 07.07'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


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