Van'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 07.07'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Çaldıran (Van)
Tarih:2023-04-17
Saat:07:07:18 TSİ
Enlem:39.198 N
Boylam:43.848 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/GemplMnyEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi