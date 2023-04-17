Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Dün akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde seyreden otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.
Diğer istikamette ilerleyen taksi ile otomobile çarpan araç, taşıtların kullandığı üst geçidin altındaki beton duvara çarpıp durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.