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Türkiye
AA 17.04.2023 06:52

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Dün akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde seyreden otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Diğer istikamette ilerleyen taksi ile otomobile çarpan araç, taşıtların kullandığı üst geçidin altındaki beton duvara çarpıp durabildi.

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı

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