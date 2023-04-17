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Türkiye
MGM 17.04.2023 06:30

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Deprem bölgesinde hava durumu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10 en yüksek 25 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 16, en yüksek 28 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 10, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 15, en yüksek 26 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 13, en yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 31 derece olması bekleniyor.

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Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 24 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 27 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 30 derece olması bekleniyor.

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