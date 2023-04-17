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Türkiye
İHA 17.04.2023 02:18

Aksaray'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Aksaray - Ankara kara yolunda dün saat 23.20 sıralarında meydana geldi.

Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden E.K. idaresindeki otomobil, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden M.S. yönetimindeki arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ö.Y. yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan yaralılardan Ö.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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