Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.04.2023 09:07

Servis minibüsü 2 İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

İstanbul Şişli'de seyreden servis minibüsü önce 2 İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı. Taksideki kişi yaralandı. Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

Servis minibüsü 2 İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Ramazan Acet’in kullandığı servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek 2 İETT otobüsüne ve taksiye çarptı.

Servis minibüsü 2 İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Servis minibüsü 2 İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Servis şoförü Ramazan Acet, "Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi.

Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

ETİKETLER
İETT İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Diyarbakır'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 32 tutuklama
10:18
Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları sürüyor
10:11
Türkiye'de martta 105 bin konut satıldı
10:04
Ücretli çalışan sayısı arttı
10:06
Bodrum'da otomobilin çarptığı depremzede hayatını kaybetti
10:17
Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu
Mescid-i Haram'da Ramazan ayı
Mescid-i Haram'da Ramazan ayı
FOTO FOKUS
Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti
Bursa TEKNOFEST'te Togg rüzgarı esti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ