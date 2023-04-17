Servis minibüsü 2 İETT otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Ramazan Acet’in kullandığı servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek 2 İETT otobüsüne ve taksiye çarptı.
Takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.
Servis şoförü Ramazan Acet, "Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi.
Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.