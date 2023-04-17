Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Mustafa Eren'in kullandığı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Nahit Şenkaya yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Zeliha Eren, Leyla Şenkaya, Halim Kerem Eren, Necla Keskin ve Cemil Eren Bafra Devlet Hastanesi'ne, Halime Şenkaya, Satu Eren, Zeynep Eren ve Mert Eren Satu ilçedeki bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikesi bulunmuyor.