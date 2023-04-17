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Türkiye
AA 17.04.2023 08:58

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Mustafa Eren'in kullandığı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Nahit Şenkaya yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Zeliha Eren, Leyla Şenkaya, Halim Kerem Eren, Necla Keskin ve Cemil Eren Bafra Devlet Hastanesi'ne, Halime Şenkaya, Satu Eren, Zeynep Eren ve Mert Eren Satu ilçedeki bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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