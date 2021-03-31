Mehmet Hanifi Doğan idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Eskişehir-Alpu kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü tespit edilemeyen oto kurtarıcısı ile çarpıştı. Seyir halindeki bir başka minibüs de aniden duran araçlara çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Doğan'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan Muhabbed Aşima, Habibullah Sayet, Ümit Okyay , Latif Altan ile Oğuz Yüzügüleç, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir ile Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Hanifi Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.