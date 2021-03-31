Bolu’daki Göynük ormanlarında belirlenen bölgelerde tohum ekim çalışması başlatıldı.

2020 yılı sonundaki çalışmalarda, ormandaki doğal gençleştirme sahalarındaki tohum durumu kontrol edildi. Tohum takviyesinin gerçekleştirileceği alanlarda, tohumlar kozalaklardan çıkarılıp hazırlandı.

Tohumlar 20 hektarlık alana saçıldı

Belirlenen alanın bir kısmı orman işçileri tarafından tohumla buluşturuldu. Ancak daha dik ve ulaşımın zor olduğu alanlarda drondan yardım alındı.

[Fotoğraf: AA]

Toplanan kozalaklardan çıkarılan 80 kilogramlık karaçam tohumları, 20 hektarlık alana dron yardımıyla saçıldı.

“20 yıl sonra Göynük yemyeşil olacak”

Göynük Orman İşletmesi Müdürü Yüksel Özcan, yapılan çalışmayla Göynük’ün yemyeşil olacağına vurgu yaptı:

“İnsansız hava aracı ile karaçam tohumlarını ormanlara bıraktık. Tohumların arasına kuşların yemesi için yem bırakıldı. Böylece tohumların çimlenme oranı artırıldı. 20 yıl sona Göynük’ün çevresinde yeşil karaçam genç orman sıklığı oluşacak.”