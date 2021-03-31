Türkiye’nin en büyük bahçelerine sahip Adıyaman’da bademler çiçek açtı.

Badem yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk sırada yer alan kentte son 8 yılda badem ekili alan 20 kat arttı.

‘Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin dekar’ sloganıyla desteklenen badem bahçeleri, Adıyaman’da 80 bin dekara ulaştı. Her yıl verimi artan bademde bu yıl 15 bin ton verim bekleniyor.

Badem üreticileri arı üreticilerine para ödeyecek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu yıl yeni bir uygulama başlattı.

Badem üreticileri ile arıcılarla bir araya geldi. Badem bahçelerine bırakılan her bir arı kovanı için badem üreticileri arıcılara 18 TL ödeyecek. Böylelikle arılar badem bahçelerinde verimi arttıracak.

"Türkiye’de badem üretiminde birinci sıradayız"

Adıyaman’daki badem bahçelerinin önemine değinen Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, arıcılarla birlikte yapılan uygulama hakkında bilgi verdi:

“Adıyaman ilimizde şuanda yaklaşık 80 bin dekar badem bahçesi mevcut. Şuanda Türkiye’de badem üretiminde birinci sıradayız, yetiştiricilikte de birinci sıradayız. Badem bahçelerinin kurulumuyla beraber ilimizde bademin sanayiye dönük işlenmesi de yer etmeye başladı.

Biz bu yıl Arıcılar Birliğini ve Badem Üreticiler Birliğini bir araya getirdik. Badem bahçelerine arılarını getiren arıcılarımıza badem bahçesi sahipleri 18 TL kovan başına destek verecekler. Dolayısıyla bademin ilimizde gelişmesi beraberinde birçok üretim alanlarını ve iş alanlarını açtı. Ciddi bir gelir kapısı olmaya başladı.”

Haber: Ahmet Arslantaş