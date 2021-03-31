Şüphelilerin ihaleye çıkacak araçların parçalarını söküp, satışlarını hasarlı araç üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ayrıca icralık malların satış işlemlerinin süresinin kısaltılması için rüşvet alındığı, yaşlılara cep telefonu satılarak bu telefonlar üzerinden icra dosyası açıldığı ve dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında biri emekli 2 icra müdürü bulunuyor

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 20 klasör icra dosyası, 4 kaşe, 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Aralarında biri emekli 2 icra müdürünün de olduğu 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.