Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen ve FETÖ'nün "askeri sözde yöneticilerinden" olduğu iddia edilen M.A.D. ile Uşak'ta "gizli sorumlu" olduğu öne sürülen F.E. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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