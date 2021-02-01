Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ) ile kent merkezi bağlantısını sağlayan Fiskaya Caddesi üzerinde 425 metre uzunluğundaki Üniversite Köprüsü'nde kaldırım yenileme, ışıklandırma ve yol güvenliği için korkuluk çalışması yaptı.

Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yapılan yenileme çalışmasının ardından köprü, hizmetine açıldı.