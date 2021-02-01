Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları, bu sabah 5 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor.

Özel eğitimli köpeklerle arama

Arama çalışmalarına dün ilk kez 'iki kadavra arama köpeği' de katılmıştı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri Sualtı Jandarma Timi’ne ait bota bindirilerek, baraj göletinde bugün de arama çalışmalarına katılacak.

'Mavi' isimli 5 yaşındaki kadavra arama köpeğinin eğitimlerde suda 1,9 metre derinlikteki kadavraya, 'Negro' isimli 3 yaşındaki köpeğin ise eğitimlerde suda 3 metre derinlikteki kadavraya tepki verdiği öğrenildi.

Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeni bulunmuştu

Ayvacık'ta 27 Ocak'ta içinde iki kişinin içinde olduğu aracın baraj göletine düşmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, 28 Ocak'ta sabah saatlerinde şirketin yardımcı hizmetler bölümünde çalışan 50 yaşındaki Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşmıştı. Ekipler, 29 Ocak'ta ise 41 yaşındaki Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı otomobilin yerini tespit edip vinç yardımıyla sudan çıkarmıştı.