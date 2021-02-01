Kocaeli'nin Kartepe Hayrettin Kara'ya ait iki katlı tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çiftliği saran yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Civcivleri kurtarmak için seferber oldular

İş yeri çalışanları da çalışmalar sırasında çiftlikteki civcivleri kurtarmaya çalıştı. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi, çok sayıda civciv telef oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek çiftlik sahibine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hayrettin Kar ise, çiftliğe dün getirdikleri 56 bin civcivin büyük kısmının yangında telef olduğunu söyledi.