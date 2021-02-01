Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de bir minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı minibüs Mardin il girişinde durduruldu.
Ekiplerin minibüste yaptığı aramada özel bölmelere gizlenmiş 51 kilo 460 gram eroin bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz