Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri işletmesinin internet sitesinde verilen bilgiye göre, 4 sefer olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen seferler şöyle:
09.30 - Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 - Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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