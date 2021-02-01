Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 08:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ekipler, Yüksekova'daki hasta için seferber oldu
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'de Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünün yolu yoğun kardan kapandı. Rahatsızlanan kadının yardımına ekipler koştu.
Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyü yolu, yoğun kar sebebiyle ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
Aniden rahatsızlanıp baygınlık geçiren Rahime Aşkan'ın yakınları, 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Ambulans kara saplandı
Ambulansın kara saplanması üzerine İl Özel İdareresine bağlı karla mücadele ekipleri devreye girdi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler 4 saatlik bir çalışma sonucunda hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı.
Baygınlık geçiren Aşkan, köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kar Yağışı
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