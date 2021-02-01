Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.İ, T.İ. ve Ş.İ. pompalı tüfek saçmalarıyla, E. İ. ve O.D. de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.