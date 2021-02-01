Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA ]
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma büyüdü. Kavgada pompalı tüfekle vurulan 3, darp edilen 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.İ, T.İ. ve Ş.İ. pompalı tüfek saçmalarıyla, E. İ. ve O.D. de darp sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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