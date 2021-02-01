Ovakent Mahallesi Celep Sokak'ta Mehmet Celep ve amcaoğlu Hüseyin Celep’e ait iki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki evde hasar oluştu.

"Yangının kasıtlı çıkarıldığını tahmin ediyorum"

Yangında evi hasar gören Mehmet Celep, yangın sırasında evde olmadıklarını belirterek, "Yangının meydana geldiği anda Ödemiş ilçesindeki diğer evimdeydim. Diğer evde kalan kardeşim hemen beni aradı. Ben de 156’yı ve İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedim. Yangının kasıtlı çıkarıldığını tahmin ediyorum. Yangın sonrasında her iki evdeki eşyalar ve ev zarar gördü” dedi.