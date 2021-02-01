Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ev yangını: 3 yaşındaki ikizler yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde mahsur kalan ikiz kardeşler komşular tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Alandız Mahallesi'nde Nazmi Pala'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
İkizlerin sağlık durumu ciddi
Evde mahsur kaldığı öğrenilen 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler Rüya ve Hasret Pala, mahallede yaşayanlar vatandaşlar tarafından evden kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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