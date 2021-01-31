Derviş Ali Mahallesi Canfeda Camii Sokağı'nda Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ve ismi henüz öğrenilemeyen bekçiye, seyir halindeki bir araç çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

