Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te aracın çarptığı bekçi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Fatih'te Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan bekçiye otomobil çarptı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.
Derviş Ali Mahallesi Canfeda Camii Sokağı'nda Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ve ismi henüz öğrenilemeyen bekçiye, seyir halindeki bir araç çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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