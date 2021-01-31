Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adalı ve Hisarköy mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren Adalı ve Hisarköy (Hisarköy Termal Tesisleri dışında kalan yerleşim bölgesi) mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.