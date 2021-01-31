Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Adalı ve Hisarköy mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren Adalı ve Hisarköy (Hisarköy Termal Tesisleri dışında kalan yerleşim bölgesi) mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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