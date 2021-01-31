Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çağlar A. yönetimindeki otomobil, Akköprü mevkisinde Erol A'nın kullandığı taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi de önündeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobile vurdu.
Sürücülerden Çağlar A. kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol A. ile diğer araçta bulunan Duran K. ve Ali K. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çağlar A'nın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.
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