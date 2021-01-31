Çağlar A. yönetimindeki otomobil, Akköprü mevkisinde Erol A'nın kullandığı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi de önündeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobile vurdu.

Sürücülerden Çağlar A. kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol A. ile diğer araçta bulunan Duran K. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çağlar A'nın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.