Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Nuri Karadağ idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran çatı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Ekipler, otomobilin sürücüsü Karadağ ile beraberindeki Emin Karadağ, Kenan Karaduman ve Mücahit Albay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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