Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evleri su bastığını ve 4 köprünün zarar gördüğünü açıkladı.

"Can kaybı ve yaralımız yok"

Ekiplerin zarar gören alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Denizoğlu, şu bilgileri verdi:

"Çok şükür yaşanan büyük olumsuzluğa rağmen can kaybımız ve yaralımız yok. Bir köprü tamamen çökerken 3 köprüde ise kısmi hasar oluştu. 10 yerde istinat duvarı çöktü. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direği devrildi. Yollarda derin çukurlar oluşurken, birçok yerde toprak kayması meydana geldi. Birkaç yerde ise ahırlar ve içeride bulunan hayvanlar zarar gördü."

Denizoğlu, ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandığını, zarar gören ailelere yiyecek yardımı yapıldığını söyledi.