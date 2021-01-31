Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
İstanbul Sancaktepe’de kaldırımda yürüyen 2 genç, kamyonetin çarpmasıyla devrilen servis minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, iki farklı sokak üzerinde hereket eden servis minibüsü ile kapalı kasa kamyonet kesişim noktasında çarpıştı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs devrilerek yan yattı.
Bu esnada kaldırım üzerinde yürüyen 2 genç ise minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Minibüsü vatandaşlar düzeltti
Kaza nedeniyle devrilen minibüs çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve emniyet otoparkına götürüldü.
Yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı, kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili olarak tutanak tutuldu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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