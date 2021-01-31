Dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, iki farklı sokak üzerinde hereket eden servis minibüsü ile kapalı kasa kamyonet kesişim noktasında çarpıştı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs devrilerek yan yattı.

Bu esnada kaldırım üzerinde yürüyen 2 genç ise minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Minibüsü vatandaşlar düzeltti

Kaza nedeniyle devrilen minibüs çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve emniyet otoparkına götürüldü.

Yaralanan minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı, kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili olarak tutanak tutuldu.