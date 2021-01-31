Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgar akımına kapılan sığırcık sürüsünün dansı
Kırıkkale’de görüntülenen sığırcık sürüsü, rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kış mevsiminde açık tarım arazilerinde toplanan ve bir arada yem arayan sığırcık kuşları, toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlardan korunuyor.
Kilometrelerce uzaktaki yerlere gitmek zorunda kalan sığırcık sürüsü, Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki tarım arazileri üzerinde görüntülendi.
Arazideki bir çiftçi tarafından görüntülenen ve rüzgar akımına kapılmaları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sığırcık sürüleri havada adeta dans etti.
Haber: Ahmet Kavaklı
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