Küçükkızılkum Köyü sakinlerinden Bayram Yaman ve “Haydar” ismini verdiği karga arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor.

Yaman, uçamadığını fark edince evinde bakmaya başladığı kargayı her gün elleriyle besliyor ve bir an olsun yanından ayırmıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Otomobile biniyor, pinpon topuyla oynuyor

Kedi, köpek ve tavuklarla bir arada beslenen Haydar, pinpon topuyla oyun oynuyor ve kedi mamasını çok seviyor.

Ancak Haydar’ın görenleri şaşırtan en büyük özelliği otomobille gezme tutkusu.

Otomobilin kapısının açılmasıyla ön koltukta yerini alan Haydar, yolculuk boyunca çevreyi meraklı gözlerle inceliyor.

“Evden uzaklaşsa bile ‘Haydar’ diye çağırdığımızda geliyor”

Haydar’ın hem sahibi hem de en yakın dostu olan Yaman, Haydar’ın ismini ezberlediğini ve seslenir seslenmez yanlarına geldiğini söyledi:

“Büyüttük, önümüzde arkamızda biz nereye gittiysek gittik geldik. Arabaya biniyor, eve çıkıyor. 24 saat kafes nedir bilmez bu. Evin önünde arkasında devamlı gezer. ‘Haydar’ dediğimiz zaman nerde olursa olsun çağırırız gelir. Bulmakta zorlukta çekmiyoruz yani.”

Haber: Bülent Bostancı