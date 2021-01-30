Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 kilogramlık balığı denize atlayarak yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde balık tutmak için denize açılan kişinin oltasına 17 kilogramlık balık takıldı.
Arkadaşlarıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle balık tutmaya çıkan Özür Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre uzunluğunda 17 kilogram ağırlığında balık takıldı.
Balığı oltayla tutamayan Sarıoğlu önce denize atladı, sonra balığı kucaklayarak tekneye çıkardı.
“Ellerimle balığı tuttum”
Oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını belirten Sarıoğlu, balığın bir anda oltadan kurtulduğunu söyledi:
"Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum."
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 17:18
- 17:00
- 16:53
- 17:10
- 16:58
Sıradaki Haber
Şerife Nine hayatın yükünü can dostu Ceylan'la sırtlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz