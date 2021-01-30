Arkadaşlarıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle balık tutmaya çıkan Özür Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre uzunluğunda 17 kilogram ağırlığında balık takıldı.

Balığı oltayla tutamayan Sarıoğlu önce denize atladı, sonra balığı kucaklayarak tekneye çıkardı.

“Ellerimle balığı tuttum”

Oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını belirten Sarıoğlu, balığın bir anda oltadan kurtulduğunu söyledi:

"Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum."