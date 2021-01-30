15 yaşındaki Yağmur Çaprak, durmadan hapşırıyordu. Ne yemek yiyebiliyor, ne de uyuyabiliyordu. Hayat, onun için çekilmez hale gelmişti.15 yaşındaki Batmanlı Yağmur Çaprak'tan iyi haber geldi.

Hapşırığa çözüm bulundu

Hastane hastane dolaştı, şifa bulamadı. Sonunda tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Bir hafta hastanede kaldı. Yaklaşık 50 kişilik doktor heyeti Yağmur'u inceledi. Genç kıza teşhis konulamasa da hapşırığına çözüm bulundu.

Yağmur'un babası, "Yapılan tektik ve tedavilerinde bir sonuç almayınca en son sırtından bir sıvı almak üzere kızıma narkoz verildi. Narkozdan uyandıktan sonra çok şükür hapşırığı geçmiş ve kendine geldi. Şu anda evdeyiz sağlığımızda çok iyi bu konuda emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Günlerdir geçmeyen hapşırığına narkozla şifa bulan Yağmur rahat bir nefes aldı.

Yağmur, "Ankara’ya gittim tedavi olduktan sonra artık uyuyabiliyorum yemek yiyebiliyorum, sağlığıma kavuştum, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Yağmur, şimdi Batman'daki evinde dinleniyor.