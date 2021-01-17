Batman’da yaşayan Çaprak ailesinin 15 yaşındaki kızı Yağmur Çaprak, 10 gün önce akşam vakti burun kaşıntısının ardından hapşırmaya başladı.

Hapşırmaları kesilmeyen Yağmur, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. 4 gün Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan genç kız, daha sonra Diyarbakır’a sevk edildi. Diyarbakır’da yapılan tetkiklerinde durumun psikolojik olduğu belirtilerek, psikiyatri servisine sevk edildi.

Aldığı ilaçların da faydasını göremeyen 15 yaşındaki Yağmur’un ve ailesinin hayatı kabusa döndü.

“Bir anne olarak canım yanıyor”

Sürekli hapşırdığı için yemek yiyemeyip su içemeyen Yağmur, geceleri de uyuyamıyor. Ailesi de hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor.

Baba Mehmet Çaprak, kızının hastalığına ilaçların da fayda göstermediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Çaprak, “Evde çaresize bekliyoruz. O da perişan oldu annesi de. Hayat bize zindan oldu. Yetkililerden bir tedavi, bir çare ve bize el atmalarını istiyoruz” dedi.

Anne Songül Çaprak da kızlarının hiçbir şey yiyemediğini belirterek, “Ne yatabiliyor ne de bir şey yiyebiliyor. Günden güne eriyor. Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Yetkililerden tek isteğimiz bu hastalığa bir çare bulsunlar. Bir anne olarak benim de canım acıyor. Onun acı çektiğini görmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

