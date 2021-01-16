Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulunda 4 yıl önce göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Hokey İl Temsilciliğinden aldığı malzemelerle Eziler Hokey Takımı'nı kurdu.

Kız öğrencilerden oluşan takıma veliler de ilgisiz kalmadı. Çocuklarıyla antrenmanlara katılan velilerin de oynadığı hokey, ilçe genelinde sevilen sporlar arasına girdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye dördüncüsü olmayı başaran Eziler Hokey Takımı, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından ekim ayında Muğla'da düzenlenen İller Arası Hokey Cumhuriyet Kupası'nda da ikincilik elde etti.

Madalyalarla motive olan kız öğrenciler, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele veriyor.

Karla kaplı sahada antrenman yapıyorlar

Mahallede spor salonu bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını açık alanda sürdüren öğrenciler, karla kaplanan sahada ailelerinin de katılımıyla çalışmalarına devam ediyor.

Takım antrenörü Burak Duman, mahalleyi iki yıl önce hokeyle tanıştırdıklarını, kısa sürede elde edilen başarının öğrenci ve velileri motive ettiğini söyledi.

Mahallenin ilçe merkezine uzak olmasından dolayı yakında bir spor salonu bulunmadığını, bu nedenle antrenmanları beton zeminde sürdürdüklerini dile getiren Duman, ilk başta hokeyi yadırgayan bazı velilerin bu sporla tanıştıktan sonra çok sevdiğini anlattı:

"Köy takımının oluşmasıyla veliler de bu sporu sahiplendi. Köyde inanılmaz bir hokey sevgisi doğdu. 15 sporcumuz var. Bölgemizde bu sporu daha da yaygınlaştırmak ve Türk hokeyine milli sporcular kazandırmak istiyoruz."

Sporcuların hedefi büyük

Takım kaptanı Hatice Pekacar, bu sporu çok sevdiklerini ve haftada 6 gün antrenman yaptıklarını söyledi.

Sporculardan Ayşe Gülsu Güneş ise hayvancılık yapan ailesine destek oluyor, her gün hayvanlara baktıktan sonra antrenmanın yolunu tutuyor:

"Zor şartlarda çalışmamıza rağmen Türkiye dördüncülüğünü elde ettik. Çok mutluyuz. Ailelerimizle birlikte oynamak eğlenceli oluyor. Hedefimiz Türkiye birinciliğini elde etmek."