Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde öğrenciler ile yetişkinlerin kitaplardan uzak kalmaması ve okuma alışkanlığının pekiştirilmesi amacıyla Seben Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle geçen ay "Siz Yeter ki Okuyun Biz Kütüphaneyi Size Getiririz" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında ilçeye bağlı köylerde yaşayan ve kitaba ulaşma imkanı bulunamayan öğrenci ile yetişkinler tespit edildi.

"Her gün 5 köye uğruyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesi personelinin görevli olduğu gezici kütüphane, köyleri gezerek hem kitaplardan uzak kalan öğrencilere hem de kitap okumak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Gezici kütüphane, her gün yaklaşık 5 köye uğruyor.

6 yaşındaki de 80 yaşındaki de yolunu gözlüyor

Kütüphane sayesinde şu ana kadar yaşları 6 ile 80 arasında değişen 100'ün üzerinde kişi kitaba ulaştı. Öğrenci bulunmadığı için projeye dahil edilmeyen köylerden de talep gelmeye başladı.

Gezici kütüphanenin köylerine geldiğini öğrenen bazı öğrenciler ise hem okumak istedikleri kitapları alıyor hem de evlerindeki kitapları diğer çocukların istifade etmesi için bağışlıyor.

Her köye en geç 15 günde bir gitmesi planlanan gezici kütüphaneden kitap alan öğrenciler ve vatandaşlara çeşitli hediyeler ile çikolata ve şeker ikram ediliyor.

Tüm köylere gidilmesi hedeflenen projenin, gelen taleplere göre salgın sonrasında sürdürülmesi amaçlanıyor.

İki kardeş okudukları kitapları kütüphaneye bağışladı

Haccağız köyünde yaşayan Mehlika ve Şevval Bağ kardeşler de evlerinde okudukları çok sayıda kitabı "başka çocuklar da okusun" diye gezici kütüphaneye bağışladı.

Çocuklar ve yetişkinler sunulan hizmetten oldukça memnun.