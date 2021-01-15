50 bin kalıcı konutun inşaatında sona gelinirken, önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla savaş mağduru aileler evlere yerleştirilecek.

Rejim unsurlarının yoğun saldırılarından korunmak için Türkiye sınırına göç eden yüz binlerce sivil, Atme ve Sermede bölgelerinde boş arazilere kurdukları çadırlarda zor koşullarda yaşamaya başladı.

Kış aylarıyla birlikte şartları oldukça ağırlaşan bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına, iç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye yardım etti. Bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, AFAD ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini savaş mağduru sivillere düzenli olarak ulaştırdı.

3 yıl önce Suriye'nin Hama kentine rejimin düzenlediği hava saldırısında eşini kaybeden ve 1'i engelli 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Aliye el-Muhammed el Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

50 bin briket ev inşa ediliyor

Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde yapılan zemin etütlerinin ardından, konutların inşasına başlandı.

2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen konutların, binlercesi tamamlandı. Çatılarına 1 tonluk su depolarının da yerleştirildiği kalıcı konutlara, ilk etapta dezavantajlı ailelerin yerleştirilecek.

Kışı sıcak evlerinde geçirecekler

Türk Kızılayı İdlip Ekip Başkanı Mücahit Salih Duran, son zamanlarda rejimin saldırılarında zor durumda kalan 4 milyon İdlip nüfusunun, 1 milyonunun Türkiye sınırına göç ettiğini ve çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştıklarını belirterek, bu şartları iyileştirmek için desteklerini sürdürdüklerini söyledi.