Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nden geçen Çitlembik Deresi üzerindeki bir köprünün demir korkuluklarının yerinde olmadığını fark edenler, durumu polise haber verdi.

Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı, belediye ekipleri de yeni korkulukları köprüye monte etti.

[Fotoğraf: AA]

"Hırsızlar halkın can güvenliğiyle oynuyorlar"

İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını anlatan Muhtar Neşe Kahraman, "Daha önce internet altyapı kapakları da çalınmıştı. Bunu zevk için mi yapıyorlar anlamadık. Ekipler gelip ölçüsünü aldıktan sonra demirleri yerine taktılar. Dereye araçlar uçacak diye korktum. Hırsızlar halkın can güvenliğiyle oynuyorlar" dedi.