Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkiinde ilerleyen tırın fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle dorse kısmında yangın çıktı.

Trafikteki diğer sürücülerin uyarısıyla yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibi yangına müdahale etti. Polis de bu sırada kara yolunu ulaşıma kapattı.

Yangın söndürüldükten sonra itfaiye tarafından bir süre soğutma çalışması yapıldı, yol da tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yangın sonucu tırın dorsesinde hasar meydana geldi.