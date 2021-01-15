İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentteki korunan alanlara 2020'de 450 bin 208 araç giriş yaptı.

Önceki yıl 2 milyon 510 bin 700 turistin gezdiği bu alanların ziyaretçi sayısı, 2020'de 1 milyon 557 bin 537 oldu.

En çok Uzungöl Tabiat Parkı’na gidildi

Uzungöl Tabiat Parkı, geçen yıl 1 milyon 263 bin 493 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırladı.

Burayı 162 bin 274 kişiyle Altındere Vadisi Milli Parkı, 36 bin 628 ziyaretçiyle Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.