Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'nda milli parkları 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: Arşiv]
Trabzon'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını geçen yıl 1 milyon 557 bin 537 kişi ziyaret etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentteki korunan alanlara 2020'de 450 bin 208 araç giriş yaptı.
Önceki yıl 2 milyon 510 bin 700 turistin gezdiği bu alanların ziyaretçi sayısı, 2020'de 1 milyon 557 bin 537 oldu.
En çok Uzungöl Tabiat Parkı’na gidildi
Uzungöl Tabiat Parkı, geçen yıl 1 milyon 263 bin 493 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırladı.
Burayı 162 bin 274 kişiyle Altındere Vadisi Milli Parkı, 36 bin 628 ziyaretçiyle Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Turizm
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