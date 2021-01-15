Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde koruyucu aile seferberliği çalışmaları yürütülüyor.

2002 yılında 510 koruyucu aile yanında 515 çocuk varken, 2020’de ise koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 7 bin 869’a, koruyucu aile sayısı da 6 bin 484’e ulaştı.

Geçen yıl 610 çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildi.

Özel gereksinimli 795 çocuk koruyucu aile yanında

Koruyucu aile sistemi, devlet korumasındaki farklı engel gruplarından çocukların yaşamını da değiştiriyor.

Şu an Türkiye genelinde 795 özel gereksinimli çocuk koruyucu aile yanında bulunuyor.

Bakanlık, çocukların düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gitmesini ve eğitim süreçlerini destekliyor.