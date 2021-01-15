Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Kentte düzenlene uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, E.T, Y.K, A.D, H.S, T.A, Z.M.U, V.C, C.C, A.A, G.A, S.Y, T.D, S.K. ve N.Y'yi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 16 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar yeşil reçeteyle satılan ilaç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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