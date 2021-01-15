İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki aramada, Ardahan'da teslim alınmak üzere kayısı kolilerine gizlenen, Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Malatya'dan Ardahan'a gönderen kişi ile bunları alacak olan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.