Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayısı kolilerinden 247 parça tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Durdurulan bir otobüste kayısı kolilerinin içerisinden Bizans dönemine ait 247 tarihi eser çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki aramada, Ardahan'da teslim alınmak üzere kayısı kolilerine gizlenen, Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje ve 11 yüzük ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'dan Ardahan'a gönderen kişi ile bunları alacak olan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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