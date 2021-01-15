Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da otomobil virajda takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, virajda takla atarak ters dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Diyarbakır-Batman yolunda meydana gelen kazada, 34 CZY 042 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ozan Poyraz'ın cansız bedeni de morga konulmak üzere hastaneye götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trafik Kazası
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