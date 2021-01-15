Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bitez Mahallesi'nde bir aparta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kaçakçılık Narkotik Uyuşturucu
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