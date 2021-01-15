Ankara'da kuraklıkla mücadele konusunda çalışmalar sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, yeşil alanlarda su tüketimini en aza indirmek ve maliyetleri düşürmek için geliştirilen proje kapsamında 40 parkta depolama sistemi kurulacak.

[Fotoğraf: AA]

Yağmur ve yüzey suları depolanarak, bu suları parklarda kullanılmaya başlanacak.

Barajlarda su seviyesinin giderek düşmesi üzerine vatandaşlara su tüketiminde tasarruf çağrısı da yapıldı.

[Fotoğraf: AA]