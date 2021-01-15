Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki parklar depolanan yağmur sularıyla sulanacak
Ankara'daki park ve bahçeler ile rekreasyon alanları, kurulacak depolama sistemiyle elde edilecek yağmur ve yüzey sularıyla sulayacak.
Ankara'da kuraklıkla mücadele konusunda çalışmalar sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, yeşil alanlarda su tüketimini en aza indirmek ve maliyetleri düşürmek için geliştirilen proje kapsamında 40 parkta depolama sistemi kurulacak.
[Fotoğraf: AA]
Yağmur ve yüzey suları depolanarak, bu suları parklarda kullanılmaya başlanacak.
Barajlarda su seviyesinin giderek düşmesi üzerine vatandaşlara su tüketiminde tasarruf çağrısı da yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara
Sıradaki Haber
Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz