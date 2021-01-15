Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca ve Meriç nehirlerin debileri, havzalarındaki ve Edirne'deki kuvvetli sağanağın etkisiyle kısa sürede yükselmişti.

Tunca Nehri debisinin 20 kat artmasıyla nehir yatağına yakın tarım arazileri, köy yolları ve Sarayiçi Adası'nda taşkınlar yaşanmıştı.

Taşkından sonra yayılan su henüz çekilmedi

Nehrin debisi 211 metreküp/saniye seviyelerinde pik yapması sonrası düşüşe geçmişti. Sarı ikaz seviyesinde akışını sürdürse de nehir, 82 metreküp/saniye seviyelerine indi.

Ancak taşkın nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı, Osmanlı saray kalıntılarının olduğu bölge, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı gibi alanlara yayılan su henüz çekilmedi.

[Fotoğraf: AA]

Sarı ikaz devam ediyor

Gece yarısına kadar yükselme eğiliminde seyreden Meriç Nehri'ndeki su seviyesi de sabah saatlerinde düşüşe geçti. Bu nehir için de sarı ikaz devam ediyor.

Tunca ve Arda nehirlerinin beslediği Meriç'teki düşüşün devam etmesi Bulgaristan tarafındaki meteorolojik duruma bağlı.

Edirne'de güneşli ve yağışsız bir hava hakimken, Bulgaristan'da yer yer sağanak görülüyor. Bu sağanaklar düşen debiye yükseliş olarak etki edebiliyor.